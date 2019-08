Canadese kabelbaan gesaboteerd: dertig cabines storten naar beneden

Bahreinse vrouw die kritiek uitte op Grand Prix na marteling en misbruik vrijgela­ten

8:15 Najah Yusuf, een Bahreinse mensenrechtenactivist en blogger die een celstraf uitzat omdat ze zich kritisch had uitgelaten over de Grand Prix in Bahrein, is vandaag door de Bahreinse autoriteiten vrijgelaten. Yusuf werd in april 2017 gearresteerd en in juni 2018 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens uitspraken op sociale media die ‘mensen aanmoedigen om het politieke en sociale systeem omver te werpen’.