Canadese premier noemt geruchten over legale cocaïneverkoop “misverstand”

Militairen helpen bij sneeuw­storm op Mallorca

In Mallorca is het leger ingeschakeld na hevige sneeuwval. Door de grote hoeveelheid sneeuw zijn delen van het eiland onbereikbaar geworden. In de hoger gelegen delen in het noordwesten zijn mensen ingesneeuwd en zijn de reddingswerkers in actie om ze te bevrijden. Er ligt hoog in de bergen meer dan een meter sneeuw.