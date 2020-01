Canadese premier Trudeau: Bewijs dat Oekraïens vliegtuig uit lucht is geschoten door Iraanse raket

Ukraine International Airlines-vlucht 752, die onderweg was van Teheran naar Kiev, stopte met het verzenden van gegevens slechts enkele minuten na het opstijgen en niet lang nadat Iran raketten lanceerde op militaire bases Amerikaanse troepen in buurland Irak. Mogelijk is het vliegtuig getroffen door een in Rusland gebouwd Tor-M1 raketsysteem, zeiden de drie bronnen.



Ze melden ook dat het Pentagon vermoedt dat het vliegtuig per ongeluk is neergeschoten. De luchtafweersystemen van Iran waren, aldus het drietal, waarschijnlijk actief na de raketaanval van het land, die kwam naar aanleiding van de moord door de VS vorige week vrijdag op de Iraanse generaal generaal Qassem Soleimani.



De Amerikaanse president Donald Trump, gevraagd naar het incident, antwoordde verslaggevers vandaag: ,,Nou ja, ik heb mijn vermoedens. Het (toestel, red.) vloog in een behoorlijk ruige omgeving en iemand heeft een fout kunnen maken.’’



Het hoofd van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie ontkent het vliegtuig neergehaald te hebben, en doet de vermoedens af als ‘onlogische geruchten’. ,,Wetenschappelijk gezien is het onmogelijk dat een raket het Oekraïense vliegtuig heeft geraakt, en dergelijke geruchten zijn onlogisch”, citeerde het Iraanse persbureau ISNA Ali Abedzadeh.