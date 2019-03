Canadese priester neergestoken tijdens ochtendmis

Nederlan­der (27) schuldig aan smokkel 1,4 ton cocaïne met zeiljacht

13:51 Een volksjury in het Britse Cornwall heeft Raymond D. (27) uit het Friese Grouw schuldig bevonden aan het binnensmokkelen van 1,4 ton cocaïne in het Verenigd Koninkrijk. De drugs met een geschatte straatwaarde van zo’n 130 miljoen euro zat verstopt in een zeiljacht.