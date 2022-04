Cargovliegtuig van DHL breekt doormidden na noodlanding in Costa Rica

Drama in België: jongen (5) schiet zusje (2) per ongeluk in het hoofd met vuurwapen

In de Belgische plaats Seraing, bij Luik, heeft een 5-jarige jongen zijn zusje van 2,5 vrijdagmorgen per ongeluk in het hoofd geschoten. Het meisje ligt in het ziekenhuis, haar toestand is kritiek.

