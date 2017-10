Catalaanse leider vraagt om bemiddeling in crisis

,,Ze weten allemaal dat ik klaar sta om te beginnen met een bemiddelingsproces. Ik zal het zo vaak als nodig is herhalen: dialoog en overeenstemming zijn onderdeel van de politieke cultuur van onze bevolking. Het Rijk heeft echter nog geen positief antwoord gegeven op deze voorstellen'', aldus de president van de regio Catalonië. ,,Dat is onverantwoordelijk.''



Het Catalaans parlement zal naar verwachting aanstaande maandag eenzijdig de onafhankelijkheid van Spanje uitroepen, na een door de Spaanse rechter en regering verboden referendum. ,,Ik ben ervan overtuigd dat we ons de komende paar dagen van onze beste kant laten zien in dit land wanneer de Catalaanse instituties de uitslag van de volksraadpleging in praktijk moeten gaan brengen.''



Puigdemont mag dan wel overleg nastreven, hij is ook onverminderd voorstander van afscheiding van Catalonië. ,,Mijn regering zal geen millimeter afwijken van haar verplichting.''



Als reactie op de toespraak van Carles Puigdemont zei de Spaanse regering dat de Catalaanse leider eerst maar eens de wet moet respecteren. ,,Als meneer Puigdemont wil praten of onderhandelen, of bemiddelaars wil sturen, dan weet hij best wat hij daarvoor om te beginnen moet doen: terugkeren naar de wet'', was de verklaring die het bureau van premier Mariano Rajoy uitgaf.