Catalaanse oud-premier meldt zich bij Belgische politie, maar geeft zich niet over

Brussel heeft al voor de derde keer een Europees verzoek uit Madrid ontvangen om Puigdemont snel over te leveren. De vorige twee keer, in 2017 en in 2018, strandden de verzoeken als gevolg van juridisch getouwtrek, onder meer over de voorwaarden van overlevering. Puigdemont was in 2017 een van de belangrijkste separatistische leiders die een illegaal referendum organiseerden, waarbij voornamelijk separatisten kwamen stemmen. 40 procent van de Catalaanse stemgerechtigden bracht een stem uit en Puigdemont riep enige tijd later de onafhankelijkheid uit.

Naar België gevlucht

Dit bracht Madrid ertoe het bestuur in Catalonië enige tijd over te nemen en om Puigdemont aan te houden. Puigdemont vluchtte naar België, waar hij zich vestigde in een villa in Waterloo. Vorig jaar werd de Catalaan opgepakt in Duitsland. In juli 2018 trok Madrid het arrestatiebevel tegen hem in, omdat de Duitsers hem toen niet wilden uitleveren wegens hoogverraad.



Afgelopen week heeft de Spaanse justitie het Europese arrestatiebevel tegen de oud-premier opnieuw uitgevaardigd. Het opnieuw uitvaardigden van het arrestatiebevel volgt, zoals verwacht, op een uitspraak van de rechter in Madrid. Die heeft mensen rond Puigdemont en de mislukte afscheiding, onder wie diens voormalige vicepremier Oriol Junqueras, tot lange celstraffen veroordeeld.



De beroemdste kerk in aanbouw, de Sagrada Familia in Barcelona, is als gevolg van de vele betogingen in de stad voor het publiek gesloten. Het is een van de bekendste toeristische trekpleisters van het land. Dichtbij de basiliek, die in 2026 moet zijn voltooid, verzamelen zich betogers. Er staat in het centrum een massale samenkomst van separatisten gepland vanaf 17.00 uur.