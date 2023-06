Catastrofale treinbotsing in India: ‘Sein voor passagierstrein stond foutief op groen’

India is in rouw gedompeld nadat twee passagierstreinen en een goederentrein op elkaar reden. Er zijn zeker negenhonderd mensen gewond zijn, waarvan velen ernstig. Eerste onderzoek wijst op een mogelijke fout in de signalering. De passagierstrein zou met een snelheid van 130 kilometer door een groen licht zijn gedenderd dat te laat op rood ging. De trein was toen al gepasseerd, ramde die vervolgens een stilstaande goederentrein, met alle dramatische gevolgen van dien.

De Indiase premier Narendra Modi heeft de rampplek bezocht. Hij zei dat eventuele schuldigen zwaar zouden worden gestraft. Het was een race tegen de klok voor meer dan 2000 reddingswerkers van de Indiase rampenbestrijding (NDRF), de brandweer, spoorwegen en andere instanties. Ze hebben tot nu toe 261 lichamen geborgen, volgens de laatste berichten. Maar het dodenaantal zou zeker boven de 280 uitkomen. Tientallen slachtoffers liggen nog onder de ontspoorde rijtuigen van de Coromandel Express en de Yashwantpur-Howrah Express naar Chennai. De tragische botsing waarbij zowel deze passagierstreinen als een goederentrein betrokken waren, vond gisteravond plaats rond 19.00 uur in de buurt van station Bahanaga Bazar in Odisha’s Balasore. Deze stad ligt in het oosten van India.

Volledig scherm Bij een treinongeluk in India kwamen honderden mensen om het leven. © AP

Volgens reddingswerkers zal het aantal doden waarschijnlijk stijgen, aangezien verschillende ontspoorde rijtuigen nog niet helemaal zijn onderzocht. Meer dan 900 gewonden zijn al met spoed naar verschillende ziekenhuizen in Balasore en nabijgelegen districten gebracht. Ongeveer 10 van de 23 rijtuigen van de Coromandel Express, waaronder vijf slaapwagons, werden zwaar beschadigd bij de botsing. Twee rijtuigen van Yashwantpur-Howrah Express vielen ook om, aldus woordvoerders van South Eastern Railway. De Coromandel Express, die van Kolkata in West-Bengalen naar Chennai in Tamil Nadu rijdt, reed met een snelheid van ongeveer 130 km/u toen hij uur in botsing kwam met een stilstaande goederentrein, waardoor deze ontspoorde. Rijtuigen van de goederentrein raakten vervolgens twee rijtuigen van de Howrah Superfast Express-trein, die volgens South Eastern Railway in de tegenovergestelde richting reed, wat resulteerde in de dodelijke kettingbotsing.

Werkzoekenden

Hoewel de slachtoffers nog moeten worden geïdentificeerd, melden lokale media dat veel van de overledenen werkzoekenden waren, op weg naar Chennai en nabijgelegen steden. Veel slachtoffers uit de andere trein waren forenzen en dagloners op weg naar huis. In de trein zaten ook 110 pelgrims. Een van hen, Santosh Jain, deed zijn verhaal aan journalisten. ,,Overal lagen dode lichamen. Gewonden schreeuwden om hulp. Dit was mijn ergste nachtmerrie, deze beelden zullen me de rest van mijn leven achtervolgen.”

Op dronebeelden is te zien hoe honderden reddingswerkers gekraakte wagons beklimmen in de hoop overlevenden te vinden. Sudhanshu Sarangi, de directeur-generaal van de brandweer in Odisha, schatte op dat moment dat zo'n 200 lichamen al waren geborgen.

Sahidal Shekh, 35, uit West-Bengalen reisde samen met zijn vriend Nizam Mondal naar Chennai in een slaapwagen van de Coromandel Express. Ze overleefden de klap en deden hun verhaal aan Indiase media. ,,We werken als timmerlieden in een zagerij in Kerala. Vanuit Chennai zouden we een andere trein naar Kerala hebben genomen. Ik dank God dat we dit hebben overleefd”, zei Shekh, die slechts lichte verwondingen opliep aan zijn linkerhand. Over de botsing vertelden de vrienden dat ze aan het praten waren toen ze een vreselijk geluid hoorden. “Ik had geen idee wat het was.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een andere getuige laat weten: ,,Ik had alle hoop al opgegeven, want ik dacht dat we zouden sterven. Gelukkig kon ik via een gebroken raam naar buiten. Daar lagen veel gewonde personen.” De Indiase president Narendra Modi zegt in een reactie dat ‘zijn gedachten bij de nabestaanden zijn en dat de gewonden maar snel mogen herstellen’. Volgens de president zijn er meerdere reddingsacties gaande.

Familieleden

Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd verzamelden zich angstige familieleden op stations waar de treinen hadden moeten aankomen. In Howrah wachtte Sapan Chowdhury (60) op zijn dochter Aishi Chowdhury (23). Ze leefde nog, vertelde hij opgelucht aan The Indian Express, maar ze had bij het ongeval wel verwondingen opgelopen door glasscherven. Sapan zei dat zijn dochter in de IT-industrie werkt.

Ook op het station was Sheikh Moinuddin (52), vader van Nafisa Parveen (21). ,,Ze is verpleegster en kwam naar huis voor de vakantie. Ik heb haar telefonisch gesproken. Ze zat in de trein die ontspoorde, maar ze maakt het goed’, zei hij. Ripan Das (29) belde met zijn broer. ,,Hij zat in een ambulance toen hij me belde. Hij heeft verwondingen aan zijn nek, middel en been.”

Volledig scherm Volgens reddingswerkers zal het aantal doden waarschijnlijk stijgen, aangezien verschillende ontspoorde rijtuigen nog niet helemaal zijn onderzocht. Meer dan 900 gewonden zijn al met spoed naar verschillende ziekenhuizen in Balasore en nabijgelegen districten gebracht. © AP

Onderzoek

Minister van Spoorwegen Ashwini Vaishnaw heeft gezegd dat hij onderweg was naar de plaats van het ongeval. Hij heeft een onderzoek gelast om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen.

Ook de Indiase premier Narendra Modi is onderweg naar Balasore om daar volgens Indiase media naar de rampplek te gaan en het ziekenhuis te bezoeken waar gewonden worden behandeld.

India heeft een van de grootste treinnetwerken ter wereld. Meer dan twaalf miljoen mensen rijden dagelijks met een van de 14.000 treinen die in totaal 64.000 kilometer afleggen. Ondanks inspanningen van de overheid om de veiligheid op het spoor te verbeteren, gebeuren er jaarlijks enkele honderden ongelukken op het Indiase spoor. De meeste ongelukken worden toegeschreven aan menselijke fouten of verouderde signaleringsapparatuur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: