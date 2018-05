Cel voor hacker Russische geheime dienst

Voorvech­ter mensenrech­ten­wet op verzoek van Rusland opgepakt in Spanje

11:36 Bill Browder, de man die zich wereldwijd hard maakt voor voor de invoering van wetgeving om mensenrechtenschenders aan te pakken, is naar eigen zeggen vanmorgen in Spanje opgepakt vanwege een Russisch arrestatiebevel. Enige tijd later werd hij weer vrijgelaten.