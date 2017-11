Celstraf dreigt voor ex-Miss België wegens 'moderne slavernij'

Het zogenoemde arbeidsauditoraat in het Vlaamse Halle-Vilvoorde kwam met de eis tot celstraf voor de twee die samen een Thais koppel illegaal het land zouden hebben binnengebracht. De Thai moesten twee jaar lang klusjes laten opknappen in de villa van de miss en haar man in de Belgische plaats Wemmel.

De strafbare feiten kwamen aan het licht toen in 2007 een onderzoek werd geopend naar het koppel voor valsheid in geschrifte, witwassen en kunstmatig krediet. De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) diende toen een klacht in tegen het echtpaar, na een tip van enkele ex-werknemers van de vennootschappen van het koppel.

Tuinman en poetsvrouw

Volgens de Belgische justitie en de advocaat van het Thaise koppel waren de twee mensen na de tsunami die Thailand eind 2004 trof naar België gelokt met een veel te rooskleurig aanbod.

,,Er werd voor hen een toeristenvisum geregeld, dat slechts drie maanden geldig was, en ze werden aan het werk gezet in de villa van het koppel Fijen-Van Cauwenbergh in Wemmel”, klonk het. ,,De vrouw moest eerst enkel op de kinderen passen, maar later ook koken en poetsen en de man ging eerst aan de slag als chauffeur voor de familie en later als tuinman."

Het Thaise koppel kreeg wel de beschikking over een flat in Schaarbeek en een scooter maar moest lange dagen werken. ,,Ze waren zes van de zeven dagen per week aan het werk en moeten continu ter beschikking staan van de familie. Daarvoor kregen ze zogezegd een loon maar dat werd vaak geheel of gedeeltelijk ingehouden, zogenaamd om kosten te vergoeden."

Tijdens het proces bepleitte de burgerlijke partij dat de Thaise vrouw ook seksueel misbruikt was.

Mensenhandel

,,Uiteindelijk hebben die mensen bijna twee jaar zowat gratis gewerkt, wat een vorm van mensenhandel is." Er werd twee jaar cel en een boete van 22.500 euro geëist tegen Huub Fijen, 18 maanden cel en een boete van 13.500 euro voor Daisy Van Cauwenbergh en een boete van 70.500 euro voor hun vennootschap.

Er was volgens het openbaar ministerie van de speciale arbeidsrechtbank minstens sprake van illegale tewerkstelling en het niet uitbetalen van lonen, waarvoor boetes van 12.600 tot 25.000 euro op hun plaats waren.

Vrijspraak

De advocaat van het koppel vroeg om vrijspraak en stelde dat het Thaise koppel nooit te werk was gesteld door Fijen en Van Cauwenbergh. ,,Zij hebben na de tsunami persoonlijk mensen willen helpen door dat koppel een vakantie aan te bieden”, pleitte advocaat Hans Symoens.

,,Dat koppel maakte langzamerhand deel uit van de familie en wou uiteindelijk in België blijven. Ze hebben misschien wel eens op de kinderen gepast of in de tuin geholpen maar van slavernij of uitbuiting was helemaal geen sprake, en nog minder van verkrachting. Integendeel, die mensen zijn regelmatig met het gezin Fijen-Van Cauwenbergh mee op uitstapjes en op vakantie geweest."

De advocaat zwaaide met een reeks foto’s die dat argument kracht moesten bijzetten. Volgens de verdediging was het onderzoek éénzijdig gevoerd omdat de verklaringen van de Thaise vrouw zomaar als waarheid werden beschouwd en nooit naar behoren werden nagetrokken.