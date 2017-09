Celstraf schuldigen dodelijke brand Leuvens studentenhuis

'Instituut probeerde verantwoordelijkheid af te schuiven'

De ouders van de twee jonge studentes reageerden opgelucht op het vonnis. ,,Het Instituut voor Ierland probeerde tevergeefs de verantwoordelijkheid af te schuiven, onder meer door te beweren dat de meisjes dronken waren.", meldden ze via hun advocaten. Die bewering werd door de rechtbank van tafel geveegd. De Belgische advocaat van de ouders, Gert Warson, voegt toe: ,,De families zijn opgelucht dat het instituut met de neus op de feiten werd gedrukt en de verantwoordelijkheid moet opnemen." Colin Lynch, de Ierse advocaat van de families, dankte de politie en de brandweer van Leuven voor hun onderzoek. ,,Wij verwelkomen deze beslissing", zei Lynch. ,,De twee studentes brachten een deel van hun nog jonge leven door in Leuven en werden daar pijnlijk uit weggerukt. Het was een lange en moeilijke weg naar de uitspraak. De families blijven met de vraag zitten hoe het mogelijk was dat de accommodatie zo ontoereikend was."

'Zeer onzorgvuldig'

Warson: ,,Het is nu bewezen dat zeer onzorgvuldig werd omgesprongen met de brandveiligheid". ,,Sommige brandblusapparaten waren leeg. Niet in elke kamer was een rookmelder geïnstalleerd, de houten trap was niet in orde en er had ten minste één andere uitgang moeten zijn.



Warson vindt niet dat de straffen licht zijn. ,,Naar Belgische normen zijn ze zelfs zwaar. Het ging tenslotte om een ongeval. De familie hoopt expliciet dat het vonnis ertoe zal leiden dat er overal ter wereld brandveilige studentenkamers komen."