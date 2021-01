Celstraf voor man die supermarktkluis leegroofde met stofzuiger

Advocaat van neonazi die Duitse ‘migranten-politicus’ zou hebben gedood: Geen moord maar doodslag

21 januari De extreemrechtse Duitser die in Frankfurt terechtstaat voor het doodschieten van een regionale politicus, in juni 2019, pleegde geen moord maar doodslag. Dat verklaarde zijn advocaat vandaag in de rechtszaal. Hij vroeg een ‘evenredige’ straf voor zijn cliënt tegen wie de openbaar aanklager levenslang met tbs eiste.