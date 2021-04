Centrale bank China: geboortebeperkingen opheffen en meer sparen

Vergrijzing is geen nieuw probleem in China want het aantal baby’s daalt al jaren. In 2013 versoepelde de regering het eenkindbeleid dat eind jaren zeventig werd ingevoerd en vanaf 2016 mochten families twee kinderen krijgen. Dat heeft niet geholpen de daling van het geboortecijfer om te buigen. Het geboortecijfer was in 2019 het laagst sinds de stichting van de Volksrepubliek China in 1949. Gemiddeld krijgen vrouwen 1,6 kinderen, net als in Nederland.