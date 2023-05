Charles Manson-volgelinge Leslie Van Houten wellicht na 52 jaar cel vervroegd vrij

Een volgelinge van de Amerikaanse sekteleider Charles Manson heeft recht op vervroegde vrijlating, heeft een rechtbank in Californië besloten. Een onderzoekscommissie had eerder geconcludeerd dat de 73-jarige Leslie Van Houten ‘geen onredelijk gevaar voor de openbare veiligheid’ meer vormt en berouw heeft van haar misdaad, schrijft de Los Angeles Times .

Van Houten zit al sinds 1971 vast voor haar betrokkenheid bij de moord op de actrice Sharon Tate en zes anderen in 1969.

De Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, had ondanks het positieve oordeel van de onderzoekscommissie Van Houtens vervroegde vrijlating afgewezen vanwege ‘inconsistenties tussen haar recente verklaringen en de verklaringen die ze aflegde tijdens de moorden in de zomer van 1969', aldus de Los Angeles Times. Die afwijzing heeft de rechtbank nu teniet gedaan. Newsom kan opnieuw zijn veto uitspreken over haar vrijlating. Het is onduidelijk of hij dat zal doen.

Charles Manson verzamelde in de jaren zestig een schare overwegend jonge vrouwelijke volgelingen om zich heen die bekend stond als de ‘Manson Family’. In de zomer van 1969 zette hij hen aan om het huis van Tate en haar man filmregisseur Roman Polanski te overvallen. Polanski was niet thuis, maar de zwangere Tate en vier gasten werden op gruwelijke wijze om het leven gebracht. De volgende avond overvielen de sekteleden een andere woning, waar ze twee mensen vermoordden.

Manson, Van Houten en twee andere jonge vrouwen werden in 1971 ter dood veroordeeld voor de moorden. Een jaar later werden hun straffen omgezet in levenslang. Charles Manson overleed in 2017 in de gevangenis op 83-jarige leeftijd. Hij had met de moorden een rassenoorlog willen ontketenen.