Chauffeur Britse koeltruck onderdeel van ‘wereldwijde ring van mensensmokkelaars’

Nu zitten dertien mensen vast in verband met de zaak, waarvan tien in Vietnam. Alle slachtoffers van het truckdrama (36 volwassenen, waarvan 8 vrouwen, en drie tieners) hebben de Vietnamese identiteit. Eén van de minderjarige jongens verbleef voor zijn overtocht in Nederland. Hij liep weg uit een extra beschermde opvanglocatie voor kwetsbare asielzoekers in Limburg. Minderjarige asielzoekers worden daar geplaatst om ze te beschermen tegen mensensmokkelaars. Illegale Vietnamezen lopen een groot risico om in Groot-Brittannië te worden uitgebuit in wietkwekerijen; de vrouwen belanden vaak in nagelstudio's of de prostitutie.