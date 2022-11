Chauffeur en magazijnbediende kunnen raketinslag niet meer navertellen

Vlaamse crèche per direct gesloten nadat kindje werd vastgebon­den met ducttape

Vlaamse autoriteiten hebben per direct de vergunning van een kinderdagverblijf in Keerbergen nabij Mechelen ingetrokken na een melding over een kind dat in zijn slaapzakje was vastgebonden aan het bed met ducttape. De crèche werd gesloten nadat toezichthouder Opgroeien, die vorige week al was ingeseind, een foto had ontvangen van de situatie.

14 november