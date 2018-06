Chicago betaalt 3-jarig meisje 2,5 miljoen dollar na bruut politiegedrag

In augstus van 2013, zo stelt de moeder van het meisje, zou een aantal agenten een huiszoeking hebben uitgevoerd. Hoewel de dienders op zoek waren naar de vriend van Aretha Simmons werd buitensporig geweld gebruikt richting de moeder, haar dochtertje Davianna en grootmoeder Emily. Aretha protesteerde dat de agenten niet het recht hadden haar huis binnen te gaan en werd daarop op de veranda van de woning hardhandig in de boeien geslagen en aangeklaagd. Bij de aanhouding zouden agenten ook de 3-jarige Davianna en haar oma onder schot hebben gehouden.

Agenten niet aangepakt

Simmons werd uiteindelijk door de rechter vrijgesproken. Ze klaagde de stad aan vanwege het brute optreden van de politie en stelt dat Chicago er niet in slaagt toezicht op het gedrag van agenten te houden. Ook zou de stad agenten die zich misdragen niet disciplinair aanpakken en over wangedrag zwijgen.



Chicago krijgt vaker kritiek over hardhandig politieoptreden. In december 2015 moest burgemeester Rahm Emanuel toegeven dat agenten de hand boven het hoofd werd gehouden door het politiekorps. Op videobeelden gemaakt vanuit een politiewagen was te zien was hoe een agent op drie meter afstand een arrestant doodschoot. De beelden leidden tot grote woede.