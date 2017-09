Chikungunya-virus opgedoken in Italië

Het Chikungunya-virus komt normaal gesproken alleen in Afrika en Azië voor. Het wordt overgedragen door de tijgermug, wanneer die iemand steekt na eerst een besmet persoon te hebben gestoken. Patiënten krijgen hoge koorts en kunnen last krijgen van gewrichtspijn, hoofdpijn, spierpijn en huiduitslag. Chikungunya is onder normale omstandigheden niet dodelijk. Er bestaat nog geen vaccin tegen.



Begin deze week werd bekend dat ook in Italië mensen besmet zijn met het virus. Toen ging het nog om drie gevallen, inmiddels is dat aantal opgelopen tot zeventien. Reden voor Italië om maatregelen te nemen. De tijgermug wordt actief bestreden en de bloedbanken in de stad nemen tijdelijk geen bloed meer af, om zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het is onduidelijk hoe het virus naar Italië is gekomen. Van de tijgermug is wel bekend dat die vaak verstopt zit in geïmporteerde autobanden. In Nederland dook het beestje ook een aantal keren op.