‘Chimpnapping’: twee ton losgeld geëist voor ontvoerde babychimpansees

De ontvoering van de jonge apen heeft in het Engels al een eigen woord gekregen: het is geen kidnapping maar chimpnapping. Het is een krankzinnig verhaal, zegt Frank Chantereau vandaag tegen het Franse persbureau AFP. ,,De ontvoerders eisen een bedrag van zes cijfers om de babychimpansees terug te geven. We hebben dat bedrag niet, er zijn telefonische onderhandelingen gaande en de zaak ligt bij justitie.” Chantereau is directeur en oprichter van de organisatie Jack; de Franse afkorting staat voor Jonge Dieren in Beslag Genomen in Katanga. Chantereaus organisatie runt een dierenasiel in Lubumbashi, de hoofdstad van de provincie Opper-Katanga in het zuidoosten van het land.

Kenners spreken van een ongekende misdaad in de wereld van het behoud van mensapen. De drie verweesde babychimpansees - Monga, César en Hussein - werden in de nacht van 12 september ontvoerd. De dieren waren juist gered van stroperij en mensenhandel en werden in het asiel opgevangen. De ontvoerders blijken medeplichtigen te hebben gehad die in het asiel werkten.

Twee dagen eerder werd de opnameserver van de bewakingscamera’s gestolen, een dag later had een manager de hangsloten van alle dierenverblijven en -kooien vervangen, behalve de kooi van de babychimpansees. Kort na de ontvoering ontving het asiel een video van de ontvoerders. Daarop zijn de kleine chimpansees te zien in een met afval bezaaide kamer met bakstenen muren. De beelden werden vrijgegeven door Chantereau, die zelf ook ernstige bedreigingen ontving.

De Congolese federale recherche heeft de zaak in onderzoek en wil geen commentaar geven. De autoriteiten nemen de chimpanseeontvoering ‘zeer serieus’. Congo, waar veel armoede heerst en waar geweld en corruptie in sommige provincies hoogtij vieren, is volgens kenners een spil in de illegale dierenhandel. Er wordt gehandeld in ivoor en de pantsers van schubdieren.

De vraag naar babychimpansees komt vooral uit China, Pakistan, Egypte en de Verenigde Emiraten. Volgens Frank Chantereau schieten stropers soms wel tien volwassen apen dood om een jong te kunnen bemachtigen. Eerder dit jaar werd in een ander deel van het land al een zeldzaam Afrikaans boomschubdier ontvoerd uit een natuurreservaat. Natuurbeschermers maken zich grote zorgen over het nieuwe fenomeen als criminelen in dierenontvoeringen een nieuwe bron van inkomsten gaan zien. ,,Het beschermen van dieren in opvangcentra wordt net zo belangrijk als het beschermen van dieren in het wild”, aldus de Afrikaanse dierenbeschermer Iris Ho.

Vijf medewerkers van het asiel in Congo zijn inmiddels gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid.

Vorige week lanceerde een Belgische stichting voor de bescherming van dieren, de Stichting Pairi Daiza, een oproep tot donaties ‘om de veiligheid van de Jack-site verder te versterken’ en ‘om de zorg voor de 102 andere primaten in het opvangcentrum mogelijk te maken’.

