China betoverd door kudde olifanten: 'Hoe verder ze naar noorden lopen, hoe kleiner kans op overleving’

Het zijn er vijftien - vooral volwassen zwaargewichten plus drie jonkies - en het zijn onderhand vedettes geworden in de Chinese media. De dieren horen thuis in de wouden van het Meng Yangzi-natuurreservaat in Xishuangbanna, in het zuidwesten van de provincie Yunnan die loopt langs de grens met Myanmar en Laos. Maar ze koersen nu al een jaar noordwaarts. De olifanten trokken door bossen en over bergen, verkenden snuffelend diverse dorpen (waar ze soms inbraken in maisschuren) en zwommen als dat nodig was rivieren over voor een nu al historische trektocht.