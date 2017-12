China bouwt vluchtelingenkampen langs grens met Noord-Korea

China werkt aan de bouw van een aantal vluchtelingenkampen langs de grens met Noord-Korea. Dat blijkt uit documenten die zijn gelekt door het telecommunicatiebedrijf China Mobile dat in handen is van de staat. Waarschijnlijk is het nieuws, verspreid door de website Weibo, per ongeluk naar buiten gebracht.

Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Lu Kang, zegt in een reactie dat hij niet op de hoogte was van de plannen, maar hij wilde het eventuele bestaan ervan ook niet ontkennen. ,,Ik ken die rapporten niet’, aldus Lu.

Met de bouw houdt de regering in Peking kennelijk rekening met de komst van duizenden vluchtelingen uit het buurland, mocht het tot een crisis komen op het Koreaanse schiereiland. Het zou gaan om ten minste vijf kampen. Drie nabij dorpen in het district Changbai, twee in de buurt van Tumen en Hunchun in de noordoostelijke grensprovincie Jilin. In deze twee steden worden al twintig jaar Noord-Koreaanse vluchtelingen opgevangen.

Bestuurders in Changbai en Jilin doen er het zwijgen toe, net als de directie van China Mobile dat begin deze maand op verzoek van de centrale regering inspecties zou hebben uitgevoerd in de aangewezen gebieden voor de aanleg van een communicatienetwerk. De stukken land zijn eigendom van de staat.

De aanleg wijst erop dat de Chinese machthebbers uiterst bezorgd zijn over de instabiliteit in Noord-Korea. Een crisis zou kunnen leiden tot een vluchtelingenstroom over de rivier Tumen, de scheidslijn tussen beide landen. Peking maakt zich grote zorgen over de oplopende spanningen op het schiereiland nu Noord-Korea kernproeven blijft doen en intercontinentale raketten test, waarmee buurlanden en de Verenigde Staten zouden kunnen worden bereikt. Een dreiging die op zijn beurt weer leidt tot oorlogstaal uit Washington en waarbij de Chinese leiders zich uiterst oncomfortabel voelen. Zij zouden al spreken van ‘het zwarte gat van confrontatie’ tussen de twee kemphanen.

De provincie Jilin ligt op slechts 100 kilometer afstand van Punggye-ri, de belangrijkste nucleaire testinstallatie van Noord-Korea. Dat zorgt voor een groeiende angst onder de bevolking voor een nucleaire oorlog of een ongeluk met verstrekkende gevolgen. In reactie daarop publiceerde een lokale krant vorige week advies over hoe in zo’n geval door burgers moet worden gereageerd. Daaronder ook de aanwijzing om alle radioactieve neerslag van het lichaam en kleding te spoelen en iodine-tabletten in te nemen.

China zit met behoorlijk in zijn maag met het opstandige Noord-Korea van Kim Jong-un. De leiders in Peking ergeren zich aan het uitdagende, wispelturige gedrag van Kim, maar willen hem niet laten vallen uit angst voor een implosie van het buurland die grote gevolgen zou hebben voor China. Dat betekent ook dat Peking zich verzet tegen een economische blokkade van Noord-Korea, dat niet zonder de hulp van zijn enige steunpilaar kan (olie en voedsel) om het hoofd boven water te houden.