China dreigt met ‘maatregelen’ vanwege coronatests voor reizigers uit China

,,We zijn fel gekant tegen pogingen om de Covid-maatregelen voor politieke doeleinden te manipuleren en zullen tegenmaatregelen nemen op basis van het wederkerigheidsprincipe”, voegde ze eraan toe. Welke stappen China kan of wil nemen werd niet toegelicht.

Groeiende lijst landen

China ergert zich al een tijdje aan de reacties elders in de wereld op de nieuwe corona-uitbraak in China. Australië en Canada sloten zich deze week aan bij een groeiende lijst van landen die reizigers uit China verplichten een coronatest te doen voordat ze aan boord gaan van hun vlucht. Andere landen, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, India, Japan en verschillende Europese landen, hebben eveneens maatregelen ingesteld voor reizigers uit China vanwege bezorgdheid over een gebrek aan informatie over nieuwe besmettingsgolven in China en de vrees voor mogelijke nieuwe varianten van het virus. Chinezen die op Schiphol aankomen zijn niet verplicht zich te laten testen op corona.