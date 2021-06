'China maakt met omstreden veiligheidswet politiestaat van Hongkong’

Nog even en er is wat respect voor mensenrechten betreft geen verschil meer tussen Hongkong en China, vreest de mensenrechtenorganisatie. Waar de voormalige Britse kroonkolonie gewend was geraakt aan een democratisch bestuur en ook het recht tot demonstreren, daar wordt Hongkong nu meer en meer in de autoritaire pas van Peking gedwongen.

De Chinese Communistische Partij viert haar 100-jarig jubileum, maar het is ook een jaar geleden (30 juni) dat in Hongkong een nieuwe en internationaal zeer omstreden nationale veiligheidswet (National Security Law - NSL) van kracht werd. Door die wet is Hongkong rap op weg een politiestaat te worden. Als het gaat om mensenrechten kun je spreken van een noodtoestand, stelt Amnesty International in een vandaag vrijgegeven rapport.

De dreiging van de nationale veiligheidswet doet zich inmiddels gelden in alle sectoren van de Hongkongse samenleving, van politiek en cultuur tot onderwijs en media, aldus Amnesty. ,,Er is heel bewust een angstklimaat gecreëerd dat mensen ertoe dwingt om wel twee keer na te denken voor ze iets durven zeggen, wat ze twitteren en hoe ze leven. Uiteindelijk glijdt de stad zo meer en meer af naar wat er gaande is op het vasteland van China”, zegt Stijn Deklerck, China-specialist van Amnesty. ,,Je ziet dingen terugkomen die we kennen van het vasteland, bijvoorbeeld dat dissidenten en critici alleen maar voor het vreedzaam uitoefenen van hun vrijheid van meningsuiting worden vastgezet. Dat gebeurt dan meestal met heel vage aanklachten als ‘ondermijning van de staatsmacht’.”

Ontkennend

De repliek van Peking op kritische rapporten van mensenrechtenorganisaties is onveranderd en steeds ontkennend. Toen China het verkiezingssysteem van Hongkong ging ‘aanpassen’ (met de overduidelijke bedoeling kritische kandidaten uit het parlement te verwijderen) werd dit uitgelegd als ‘het perfectioneren van het kiesstelsel van Hongkong’. De nationale veiligheidswet is ook bedoeld om bestaande wetgeving te ‘verbeteren’. Mensen weten nu beter wat er is toegestaan bij de wet en wat niet, zegt bijvoorbeeld de Chinese ambassadeur in Nederland.

De nationale veiligheidswet doet echter net het omgekeerde, reageert Deklerck. ,,Er wordt bewust onduidelijkheid gecreëerd. De autoriteiten hebben van de wet een soort dreigingsmiddel gemaakt dat vrijwel overal ingezet kan worden. De willekeurige toepassing van de wet en de vage strafrechtelijke definities maken het onmogelijk voor burgers te weten hoe en wanneer ze de wet overtreden. Dat heeft vanaf de eerste dag in heel Hongkong geleid tot een afschrikwekkend effect.”

Een pro-Peking-inwoonster van Hongkong viert alvast de verjaardag van de Chinese Communistische Partij.

De wet heeft de angst onder veel Hongkongers in ieder geval vergroot, meldt de New York Times in een reportage. Om vooral zelf niet te worden betrokken bij mogelijke wetsovertredingen bellen Hongkongers met kliklijnen om buren of collega’s aan te geven als die mogelijk kritisch zijn over het bewind. Ze willen daar zelf geen last mee krijgen. De laatste zes maanden zouden zo 100.000 meldingen zijn binnengekomen. De sfeer verandert snel in de stad. Docenten is opgedragen om hun leerlingen met ‘patriottische hartstocht te doordrenken’, bijvoorbeeld via een 48-delige boekenreeks genaamd My Home is in China.

Tentakels

Stijn Deklerck valt de snelheid op waarmee Peking dit alles implementeert. ,,Toen de veiligheidswet werd ingevoerd werd nog gehoopt - en dat is ook door de autoriteiten gezegd - dat het alleen een kleine groep van personen zou betreffen die zogenaamd echt een gevaar waren voor de nationale veiligheid. Ondertussen strekt de wet zijn tentakels uit naar alle sectoren van de samenleving: activisten worden aangepakt, maar ook leraren en de pers, er zijn nieuwe richtlijnen voor het censureren van films, enzovoort. De hoop dat de bestaande Hongkongse wetgeving nog zou kunnen zorgen voor bescherming van mensenrechten is meer en meer aan het wegvallen.”

In een recente resolutie van de Verenigde Naties hebben 45 landen hun zorg uitgesproken over de mensenrechtensituatie in China en in Hongkong. Deklerck: ,,De groep landen die China aanspreekt op zijn mensenrechtenschendingen groeit en daar putten we hoop uit. China zegt altijd dat het zich richt op de VN dus dat is bij uitstek de plek om het land op mensenrechten aan te blijven spreken.”

