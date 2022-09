China-onderzoeker Ties Dams: ‘Kans op nieuwe koude oorlog met China’

Opnieuw doodt aanhanger van Braziliaan­se president Bolsonaro sympathi­sant van rivaal Lula

Een politieke discussie tussen twee mannen is in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso zwaar uit de hand gelopen. Een aanhanger van de extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro stak donderdagavond een volgeling van de linkse ex-president en huidig presidentskandidaat Luiz Inácio Lula da Silva dood. In Brazilië vinden in oktober presidentsverkiezingen plaats, en de gemoederen lopen nu al hoog op.

10 september