China ontkent politiebureaus in Nederland: ‘Ze helpen bij aanvraag rijbewijs’

China ontkent dat kantoren die in Nederland zijn opgezet politiebureaus zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Beijing meldde woensdag dat het gaat om centra die Chinese burgers helpen bij het vernieuwen van documenten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag onderzoekt met wat voor soort activiteiten de Chinese bureaus zich bezighouden. Minister Wopke Hoekstra vindt het bestaan van Chinese politiebureaus in Nederland onaanvaardbaar en besloot dinsdag dat de centra per direct moeten sluiten, omdat al is gebleken dat er in ieder geval consulaire activiteiten plaatsvonden zonder toestemming van Nederland.

RTL Nieuws en Follow The Money berichtten onlangs dat Chinese burgers bij de bureaus bijvoorbeeld hun rijbewijs konden verlengen. Uit het onderzoek kwamen aanwijzingen naar voren dat de ‘servicestations’ (ook) worden gebruikt om kritische Chinezen in Nederland in de gaten te houden en mogelijk onder druk te zetten. Beschuldigingen dat een van de kantoren een in Nederland wonende Chinese dissident had lastiggevallen werden ontkend door de Chinese ambassade in Den Haag.

,,De organisaties die u noemde zijn geen politiebureaus of politiediensten”, zei woordvoerder Zhao Lijian van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. ,,Hun activiteiten zijn om lokale Chinese burgers te helpen die onlineverlenging van hun verlopen rijbewijs moeten aanvragen, en activiteiten met betrekking tot lichamelijk onderzoek te bieden. De vrijwilligers van de dienst daar zijn enthousiaste overzeese Chinezen, geen Chinese politieagenten.’’

Onderzoek Duitsland

In Duitsland wordt onderzocht of in Frankfurt een illegaal Chinees politiebureau actief is, zei een woordvoerder van de Duitse regering vorige week. Het Duitse onderzoek volgde op een ​​rapport van de Spaanse actiegroep Safeguard Defenders. Die stelt dat China zonder dat aan het gastland te melden politiebureaus had opgezet in dertig landen, waaronder Duitsland. China reageerde daarop met de mededeling dat de Chinese veiligheidsautoriteiten zich strikt houden aan het internationaal recht en de soevereiniteit van andere landen respecteren.

In Engeland zei een man die protesteerde voor een Chinees consulaat in Manchester vorige maand dat gemaskerde mannen hem tegen zijn wil naar het terrein van het consulaat hadden gesleept. China zei dat demonstranten het terrein hadden bestormd.