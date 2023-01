China ontwaakt in jaar van het konijn uit corona-winterslaap en viert voorzichtig het nieuwe jaar

UPDATE Amerikaan­se sin­ger-songwriter David Crosby (81) overleden

De Amerikaanse singer-songwriter David Crosby is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw Jan Dance heeft dat medegedeeld aan entertainmentmagazine Variety. Crosby was een van de meest invloedrijke rockmuzikanten van de jaren 60 en 70. Hij was een van de oprichters van twee van de grootste rockbands van die jaren: The Byrds en Crosby, Stills & Nash.

20 januari