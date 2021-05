China roept VN-raad op tot actie voor de-escaleren crisis Gazastrook: ‘Tweestatenoplossing herbevestigen’

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) opgeroepen stappen te ondernemen voor een snelle de-escalatie van het geweld tussen Israël en de Palestijnse Hamas-beweging in Gaza. Wang Yi gaf de VS de schuld voor het gebrek aan actie van de Raad tot nu toe.

“Helaas is de Raad er tot dusver niet in geslaagd een akkoord te bereiken, waarbij de Verenigde Staten aan de andere kant van de internationale gerechtigheid staan”, citeerde het Chinese staatspersbureau Xinhua de minister van Buitenlandse Zaken tijdens een telefoongesprek met zijn Pakistaanse ambtgenoot Shah Mahmood Qureshi.

Lees ook Play Israël bombardeert huis Hamas-leider, opnieuw raketten op Tel Aviv

De VN-veiligheidsraad komt zondag bijeen voor een openbare spoedvergadering over het Israëlisch-Palestijnse conflict. China is deze maand voorzitter van de Raad en verwacht van alle vijftien leden dat ze eensgezind spreken, zei Wang Yi. Hij sprak zijn steun uit voor een tweestatenoplossing en zei dat de Veiligheidsraad die oplossing moet herbevestigen en de Palestijnen en Israëli’s moet aansporen de besprekingen zo snel mogelijk op die basis te hervatten.

De tweestatenoplossing voorziet in een Israëlische en een Palestijnse staat ‘die zij aan zij in vrede en veiligheid leven'. Het VN-verdelingsplan van 1947, ook bekend als VN-resolutie 181, was de eerste poging om door gebiedsverdeling tot een oplossing te komen. De Oslo-akkoorden van 1993-1995 waren een hernieuwde poging. Uitgangspunt zijn sindsdien de grenzen van voor de zesdaagse oorlog, waarbij Israël Gaza, Oost-Jeruzalem, de Westoever, de Golan-hoogvlakte en Sinaï veroverde op de Arabische buurlanden.

Oorlog

De VN-veiligheidsraad kwam woensdag ook al bijeen voor een spoedvergadering over het geweld, het zwaarste sinds de Gaza-oorlog van 2014. De was de tweede spoedvergadering in drie dagen. De VN-gezant voor het Midden-Oosten Tor Wennesland riep Israëli’s en Palestijnen op de raketaanvallen meteen te stoppen. ‘Deze escalatie gaat in de richting van een oorlog op grote schaal. De verantwoordelijken van alle kampen moeten zich inzetten om tot een de-escalatie te komen. Een oorlog in Gaza is verwoestend en de gewone mensen betalen de prijs,’ schreef Wennesland op Twitter.

Het Israëlische veiligheidskabinet komt in de loop van zondag ook bijeen om de vijandelijkheden te bespreken. Premier Benjamin Netanyahu zei zaterdagavond laat in een televisietoespraak dat Israël ‘middenin een operatie zit die nog niet voorbij is en zal voortduren zolang dat nodig is.’

VS en EU

De Amerikaanse president Joe Biden sprak zaterdag met zowel de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als de Palestijnse president Mahmoud Abbas over de luchtaanvallen. Hij sprak zijn steun uit voor stappen die Palestijnen in staat moeten stellen “waardig, veilig en vrij” te leven. De Amerikaanse president zei nog maar eens achter een tweestatenoplossing te staan en praatte beide leiders bij over de manieren waarop de VS verbetering in de situatie proberen te krijgen.

De Amerikaanse gezant Hady Amr ontmoet zondag in Jeruzalem Israëlische leiders, en zou later naar de Westelijke Jordaanoever trekken voor gesprekken met Palestijnse verantwoordelijken.

Nederlandse gezant

EU-buitenlandvertegenwoordiger buitenlandchef Josep Borrell probeert via zijn contacten de “extreem zorgwekkende situatie in Israël/Palestina te de-escaleren. Het geweld moet stoppen”, aldus Borrell. Hij heeft de EU-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten, de Nederlander Sven Koopmans, gevraagd nauw samen te werken met gezanten van de VN, de VS en Rusland. De vertegenwoordiger van China bij de Verenigde Naties liet weten dat het beëindigen van het geweld een “topprioriteit” is.

Borrell roept de ministers van Buitenlandse zaken van de Europese Unie dinsdag bijeen voor een spoedvergadering “vanwege het onaanvaardbare aantal burgerslachtoffers”.

Luchtaanvallen

Israël bombardeerde in de nacht van zaterdag op zondag het huis van Yehya al-Sinwar, de leider van de politieke en militaire vleugels van Hamas in de Gazastrook. Daarbij zouden Er zouden drie doden en vele gewonden zijn gevallen. De aanval kwam kort nadat Hamas opnieuw raketten afvuurde op de Israëlische kuststad Tel Aviv.

Eerder op zaterdag hadden Palestijnse militanten al drie keer kort na elkaar raketten afgevuurd op het gebied rond Tel Aviv. In de naburige stad Ramat Gan kwam een man bij een raketinslag om het leven. De Israëlische luchtmacht vernielde vervolgens een flatgebouw in de Gazastrook, waarin zich naast appartementen kantoren bevonden van onder andere persagentschap Associated Press (AP) en nieuwszender al-Jazeera. Volgens Israël werd het gebouw ook gebruikt door de inlichtingendienst van Hamas en de extremistische organisatie Islamitische Jihad.

Volgens de autoriteiten in de Gazastrook zijn al 174 Palestijnen gedood, onder wie 40 kinderen, en raakten 1200 mensen gewond. Israël heeft zeker tien doden gemeld, van wie twee kinderen, en honderden gewonden. Het geweld laaide begin vorige week op na rellen bij de al-Aqsamoskee in reactie op de dreigende uitzetting van Palestijnse gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Ook op de Westelijke Jordaanoever zijn Palestijnen gedood.