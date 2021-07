China viert 100 jaar communisme, massamoordenaar Mao weer in schijnwerpers

Het blauwe Mao-pak en bijbehorende pet met rode ster en gordel met pistool, is populair. Met een ernstige blik staren de jonge man en vrouw in de camera. Ze heffen de vuist, beloven trouw aan de Chinese Communistische Partij. ,,Ik ben altijd bereid me op te offeren voor de partij en het volk en zal de partij nooit verraden’’, klinkt het uit hun mond. Het tweetal is niet in officiële dienst, nee, man en vrouw zijn toeristen. In Yan’an, aan het eindpunt van de heroïsche Lange Mars die in 1934/35 leidde naar een bevrijd, communistisch China, betonen ze eer aan de door Communistische Partij geleverde prestaties.