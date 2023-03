China’s begroting voor komend jaar: meer geld naar defensie en economische groei

met video Britse ouders die dochter (16) lieten sterven aan de gevolgen van obesitas krijgen tot 7 jaar cel

‘Stop met gillen’. Dat stuurde een Britse vader tot twee keer toe in een berichtje naar zijn dochter Kaylea (16), terwijl het zwaar verwaarloosde meisje lag te sterven op haar kamer aan de gevolgen van ernstig overgewicht. Enkele uren later was ze dood. Haar ouders zijn in Engeland nu veroordeeld voor doodslag op verdenking van dood door schuld.