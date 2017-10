'Chinees ruimtestation stort neer op aarde, maar niemand weet waar'

Een Chinees ruimtestation van 8,5 ton dat onbeheersbaar is geworden komt steeds dichter naar de aarde en kan over enkele maanden neerstorten.

De Tiangong-1 of 'Hemels paleis' werd in 2011 gelanceerd en werd omschreven als een 'krachtig politiek symbool' dat China op de kaart zou moeten zetten als ruimtelijke supermacht. Het ruimtestation werd gebruikt voor zowel bemande als onbemande missies. Vorig jaar bleek echter dat China de controle over het station kwijt was. Het zal naar verwachting tussen oktober van dit jaar en april volgend jaar neerstorten.

,,Nu het op nog maar 300 kilometer van de aarde is en in dichtere atmosfeer komt, gaat het verval van het station steeds sneller'', zegt de gerenomeerde astrofysicus Jonathan McDowell van de Amerikaanse Harvard-universiteit vandaag tegen het Britse dagblad The Guardian. ,,Ik verwacht dat het binnen enkele maanden naar beneden komt.''

Het grootste deel van het ruimtestation zal vernietigd worden in de dampkring, maar volgens McDowell kunnen toch stukken van 100 kilo op aarde terechtkomen. De kans dat iemand daarbij geraakt wordt is klein, maar het is onmogelijk te voorspellen waar het station precies zal neerstorten. Volgens McDowell kan een kleine verandering in de atmosfeer de bestemming van het station al een zetje geven ,,van het ene continent naar het andere''.