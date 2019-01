‘Chinese cyberaanval is grootste gevaar voor VS’

Gaspijplijn

China heeft de meeste en beste capaciteiten om de Verenigde Staten pijn te doen, schrijven de rapporteurs. China is bijvoorbeeld in staat om door hacks strategisch belangrijke infrastructuur als de centrale gaspijpleidingen ‘voor dagen tot weken’ te verstoren. Ook op andere gebieden kunnen de Chinezen het land voor langere tijd platleggen, daar waar Rusland nog beperkte aanvalscapaciteit heeft als het gaat om hacken van essentiële bedrijven. Wel zouden de Russen bezig zijn met militaire cyberoefeningen die bedoeld zijn om de ‘Amerikaanse militaire en civiele infrastructuur te beschadigen in geval van een crisis’. De Russen zijn geducht als het gaat om beïnvloeding van de publieke opinie in de Verenigde Staten, bevestigt het rapport. China zou op dat terrein actiever worden en de nodige vooruitgang hebben geboekt. Beide landen is er veel aan gelegen de Verenigde Staten uit te spelen tegen vrienden en bondgenoten. ,,Ze willen ons zien ruziën en verdeeld zien. Rusland en China gebruiken daarvoor verschillende gereedschappen’’, aldus een Amerikaanse senator in een reactie op het 42-pagina’s tellende rapport.

Gehakt

De bazen van de veiligheidsdienst zijn indirect zeer kritisch over het buitenlandse beleid van president Trump. Diens jubeltweets en claims over Noord-Korea (‘er is niet langer een nucleaire dreiging’), Iran (Dat land is gevaarlijker dan Noord-Korea want schendt afspraken en werkt stiekem door aan een atoomboom, aldus Trump) of de terreurorganisatie Islamitische Staat (‘we hebben gewonnen, we hebben ze in de pan gehakt’) worden weerlegd. Volgens het rapport is er geen enkele concrete aanwijzing dat Noord-Korea gaat ontwapen. Het bewind zou absoluut niet van plan zijn atoomwapens of de productiecapaciteit daarvoor op te geven. Iran houdt zich wél aan de afspraken en is dus niet stiekem bezig het atoomprogramma voort te zetten – wel is het zorgwekkend dat Teheran werkt aan de ontwikkeling van middellangeafstandsraketten. Islamitische Staat is nog lang niet verslagen, aldus het rapport. ‘IS voert nog steeds het bevel over duizenden strijders in Irak en Syrië, heeft nog steeds acht aftakkingen, een dozijn netwerken en duizenden verspreide aanhangers in de wereld. Elke vermindering van de druk wordt door IS uitgebuit om zijn clandestiene aanwezigheid uit te bouwen en strategische capaciteit te versterken.’