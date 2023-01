Chinese ingenieur krijgt acht jaar celstraf in VS voor spionage

Een Chinese ingenieur is door een speciale rechtbank in de Amerikaanse staat Illinois veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf in de VS om spionage voor China. Hij zou de Chinese regering informatie hebben verstrekt over mogelijke rekruteringsdoelen.

De 31-jarige Ji Chaoqun was in september al schuldig bevonden aan ‘illegaal optreden als agent van een buitenlandse regering’ en het ‘afleggen van valse verklaringen’ na een proces in Chicago.

Ji, die in 2013 met een studentenvisum naar de VS kwam, werd in september 2018 gearresteerd op beschuldiging dat hij de Chinese inlichtingendienst informatie had verstrekt over acht mensen, allen Amerikaanse staatsburgers die oorspronkelijk uit China of Taiwan kwamen, en van wie sommigen Amerikaanse defensie-aannemers waren.

Ji zou aldus bijgedragen hebben aan Chinese pogingen om gedurende meerdere jaren handelsgeheimen te stelen van het in Ohio gevestigde GE Aviation - een wereldwijd toonaangevende fabrikant van vliegtuigmotoren - en andere luchtvaartbedrijven, waaronder leveranciers aan het Amerikaanse leger.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie handelde Ji in opdracht van Xu Yanjun, een hoge functionaris bij het ministerie van Staatsveiligheid van de Chinese provincie Jiangsu. Daar gaf Xu leiding aan een belangrijke Chinese inlichtingeneenheid die op illegale wijze zou proberen Amerikaanse industriële en handelsgeheimen te verkrijgen.

Xu werd in 2018 gearresteerd in België en uitgeleverd aan de Verenigde Staten om daar terecht te staan. Hij werd in november 2021 schuldig bevonden aan economische spionage en poging tot diefstal van bedrijfsgeheimen. In november 2022 werd hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf.