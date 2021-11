Chinese journalist die werd opgepakt vanwege Covid-19-verslaggeving ‘dicht bij de dood’, zegt familie

Franse ex-militair (50) doodgesla­gen voor ogen van echtgenote bij verlaten van restaurant

De 50-jarige ex-militair Emmanuel Cueff werd afgelopen vrijdag voor de ogen van zijn vrouw aangevallen en geslagen na het verlaten van een restaurant in het Franse Montauban. Hij overleed zondag in het ziekenhuis van Toulouse aan zijn verwondingen. Voorafgaand aan de moord zou er een conflict zijn geweest met enkele jongeren in het restaurant. Het onderzoek van de politie is in volle gang.

