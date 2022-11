Chinese leider draagt leger op zich voor te bereiden op oorlog: ‘Focus al je aandacht op vechten’

De Chinese leider maakte zijn tegenstander in deze oorlog niet specifiek, maar volgens deskundigen doelt hij op het eiland Taiwan, dat door China beschouwd wordt als een afvallige provincie. Xi liet eerder weten vastbesloten te zijn de territoriale integriteit van zijn land te beschermen en zich tegen de onafhankelijkheid van Taiwan te verzetten. ,,We zullen nooit instemmen met het staken van het gebruik van geweld tegen Taiwan”, aldus het staatshoofd.

Het is niet voor het eerst dat Xi zijn leger opdraagt zich voor te bereiden op een oorlog. Hij deed dat in de afgelopen negen jaar al meerdere malen. Tijdens een soortgelijk bezoek aan hetzelfde commandocentrum in 2016 zei hij tegen soldaten dat ze ‘loyaal en vindingrijk’ moesten zijn en dat ze ‘moedig genoeg moeten zijn om oorlogen te winnen’.

Bedreiging voor wereldvrede

De Russische president Vladimir Poetin steunt China in het standpunt over Taiwan. ,,We zijn van plan ons vast te houden aan het principe van ‘Eén China’”, zei Poetin. ,,We veroordelen provocaties door de Verenigde Staten in de Straat van Taiwan.” Volgens het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken vormen de banden tussen China en Rusland een bedreiging voor de wereldvrede. De internationale gemeenschap moet zich verzetten tegen de ‘uitbreiding van autoritarisme’, vindt het ministerie. Taiwan zegt dat het ‘Rusland ernstig veroordeelt voor het volgen van de autoritaire expansieve regering van de Chinese Communistische Partij om valse verklaringen te blijven afleggen op internationale locaties die de soevereiniteit van ons land vernederen’.

De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping voerden in september gesprekken in de Oezbeekse stad Samarkand. Volgens Poetin vormen Rusland en China een ‘tandem die een sleutelrol speelt in wereldwijde stabiliteit’. De president herhaalde de steun van Rusland voor China’s aanspraak op Taiwan. Het eiland vreest dat Peking het voorbeeld van Rusland, dat Oekraïne is binnengevallen, volgt en ook te maken krijgt met een invasie.

De Amerikaanse president Biden zegt dat de VS zich sterk verzet tegen eenzijdige veranderingen van de bestaande situatie of acties die de stabiliteit in de Straat van Taiwan ondermijnen. De Amerikanen pleiten niet voor Taiwanese onafhankelijkheid, maar behouden zich wel het recht voor het eiland te helpen verdedigen terwijl China zich militair steeds actiever opstelt ten opzichte van Taiwan.

Xi Jinping

De 69-jarige Xi is sinds 2012 secretaris-generaal en sinds 2013 president van China. Hij heeft de touwtjes binnen de Communistische Partij stevig in handen. De volksrepubliek stelt zich sinds het aantreden van Xi steeds zelfverzekerder op tegenover andere landen. Zo is de militaire druk op Taiwan opgevoerd. Ook heeft Peking bijna volledige greep op Hongkong, dat deels autonoom was. In het binnenland kozen de Chinese autoriteiten de laatste jaren voor strenge lockdowns om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.