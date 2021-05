Chinese man gearresteerd nadat hij zoon (2) verkocht en van geld op vakantie ging

Een Chinese man is gearresteerd omdat hij zijn tweejarige zoon heeft verkocht aan een kinderloos stel, nadat hij de voogdij over zijn kind had gekregen toen hij van zijn vrouw scheidde. De man zou het geld vervolgens hebben gebruikt om op vakantie te gaan met zijn nieuwe vriendin, melden Chinese media.

De man, die de achternaam Xie heeft, had volgens Chinese media voortdurend ruzie met zijn ex-vrouw en zou hun zoon, Jiajia, hebben verkocht om de last van de kinderopvang te verlichten. Xie en zijn ex hebben twee kinderen. De Chinese man kreeg de voogdij over hun zoon, de moeder over hun dochter.

Omdat Xie in een andere stad werkte, verbleef zijn zoon bij zijn broer Lin. Maar toen Xie zijn zoon had opgehaald en de moeder van de jongen haar zoon later wilde zien, bleek ineens dat het ventje spoorloos was verdwenen. Nadat Lin contact had opgenomen met zijn broer en meermaals geen gehoor kreeg, belde hij de politie. Die ontdekte toen dat Xie zijn zoon had verkocht aan een kinderloos echtpaar in de stad Changshu, voor iets meer dan 20.000 euro.

Terug bij oom

De Chinese man moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Jiajia is inmiddels teruggebracht naar zijn oom. Ook het echtpaar dat de tweejarige jongen in eerste instantie kocht, wordt mogelijk vervolgd. Chinese media melden ook dat Xie eerder al twee andere dochters uit een eerder huwelijk had weggegeven omdat hij in financiële nood zat.

