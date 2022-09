Chinese staatsmedia zwijgen VN-rapport over Oeigoeren vakkundig dood

Activisten noemen het een overwinning voor de mensenrechten: de publicatie van een nieuw Verenigde Naties-rapport over de situatie van de Oeigoeren in China. Aan de hand van tientallen getuigenissen, openbare data en bronnen stelt de VN dat het land de rechten van Oeigoeren en andere minderheden in noordwest China ernstig schendt.

In China zelf is niets te merken van het nieuws: staatsmedia zwijgen het rapport vakkundig dood, en ook op Chinese sociale media wordt alle informatie over Oeigoeren en de VN gecensureerd.

Het lijvige rapport spreekt onder meer van plotselinge detenties zonder proces, martelingen en gedwongen sterilisaties. Al jaren worden de Oeigoeren, een Islamitisch volk, onderdrukt. Dat gaat onder meer via een uitgebreid systeem van ‘heropvoedingskampen.’ In die kampen leren Oeigoeren hoe ze ‘goede Chinese burgers’ moeten worden, terwijl ze hun eigen levensstijl en religie afzweren. De VN dringt aan op vrijlating van de gevangenen, ‘zo snel mogelijk.’

Opgevoerde show

De VN deed lang onderzoek naar de kampen, en werd zelfs uitgenodigd door de Chinese staat om zelf te komen kijken. Dat ze eerder dit jaar op die uitnodiging inging kwam de organisatie op felle kritiek te staan: het bezoek zou georkestreerd zijn door de Chinese staat, en de VN zou alleen een opgevoerde show te zien krijgen, en niet de werkelijkheid.

Mensenrechtenchef Michelle Bachelet, die het onderzoek leidde, gaf destijds al te kennen dat ze niet vrij was te gaan en staan waar ze wilde, ‘vanwege coronamaatregelen.’ Toch was het bezoek volgens haar waardevol, omdat het inzicht gaf in de situatie ter plekke. Naast een bezoek spraken Bachelet en haar collega’s met tientallen getuigen buiten China, alsook met onderzoekers en data-specialisten. En al die informatie bij elkaar opgeteld leidde tot de conclusie dat wat China doet niet deugt.

Op donderdagochtend waren er op Weibo, de Chinese variant van Twitter, enkele commentaren te lezen, voornamelijk scheldpartijen op Bachelet, en op de VN. Maar ook die berichten, ook al steunen ze de positie van China, werden snel van het internet gewist door de autoriteiten.

‘Westerse druk’

Slechts een enkele Chinese publieke figuur reageert op het rapport: Hu Xijin, een voormalig hoofdredacteur van een staatskrant, stelt op Twitter, dat in China geblokkeerd is, dat de onderzoekers ‘duidelijk onder Westerse druk stonden.’ Volgens Hu zal China ‘geen externe bemoeienis accepteren.’

Maar dat de kwestie voor de Chinese autoriteiten gevoelig ligt, blijkt wel uit de officiële reactie die de VN geeft: een document van 131 pagina’s waarin ‘uitgelegd’ wordt wat het land precies uitvoert in de regio. China spreekt van ‘heropvoedingskampen’ voor mensen met ‘extremistisch’ gedachtengoed. Volgens Peking gaat het allemaal volgens de letter van de wet.

Actie ondernemen

Mensenrechtenactivisten zijn er niet van onder de indruk. Volgens Omer Kanat, een Oeigoerse activist van het Ughur Human Rights Project in de VS, maken de bevindingen duidelijk dat overheden wereldwijd ‘urgente stappen’ moeten zetten om Oeigoeren buiten China te beschermen. China probeert al jaren, soms met succes, Oeigoerse activisten in den vreemde op te sporen en terug te halen voor vervolging.

Rayhan Asat, een prominente mensenrechtenadvocaat van Oeigoerse komaf, zegt het rapport als een ‘overwinning’ te zien. Haar broer zit opgesloten in een kamp. Ze heeft het rapport ‘met tranen in de ogen’ zitten lezen. ,,Het doet me goed dat moedige overlevers recht is gedaan’’, zegt ze.

Dat de bevindingen in het rapport ook daadwerkelijk tot verandering leiden is niet waarschijnlijk. China wijst de bevindingen immers resoluut van de hand. Toch zeggen experts dat het een belangrijk effect kan hebben: overheden hebben nu concreet bewijs in handen wanneer ze China aanspreken op dit onderwerp. Bovendien is de publicatie voor de velen die hun familieleden al jaren moeten missen een morele opsteker.