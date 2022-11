Chinese stad deels in lockdown na protesten bij iPhone-fabriek

De lockdown gaat vrijdag om middernacht in en komt na protesten waarbij werknemers van een iPhone-fabriek in de stad botsten met beveiligers en politie.

De iPhone-fabriek in de stad is eigendom van het Taiwanese Foxconn, dat ook andere apparaten voor het Amerikaanse techbedrijf Apple maakt. Werknemers van de fabriek, die op het fabrieksterrein wonen, stroomden woensdag in de vroege uren de slaapzalen uit en raakten slaags met de bewakers. Het protest brak uit over onbetaalde lonen en de angst voor verspreiding van het coronavirus. De fabriek werd in oktober door een corona-uitbraak getroffen, die ondanks strenge maatregelen nog altijd niet onder controle is.