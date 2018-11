Chinese stad legt hond aan banden: alleen 's nachts uitlaten

Twee terdoodver­oor­deel­den dood in hun cel in VS aangetrof­fen

3:29 Twee Amerikaanse mannen die in een gevangenis in Californië in afwachting waren van de doodstraf zijn dood in hun cel aangetroffen. De autoriteiten vermoeden dat beiden zelfmoord hebben gepleegd in de staatsgevangenis van San Quentin. De doodsoorzaak wordt op dit moment onderzocht.