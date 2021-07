Chinese vader herenigd met ontvoerde zoon naar wie hij 20 jaar zocht op zijn motor

Een Chinees echtpaar is na bijna een kwarteeuw herenigd met hun gekidnapte zoon. De vader reed tevergeefs zo’n 500.000 kilometer met zijn motor door China in een poging zijn kind terug te vinden. Uiteindelijk werd de zoon gevonden door de politie.

Guo Zhen werd in 1997 op 2-jarige leeftijd door mensenhandelaars meegenomen toen hij buiten aan het spelen was. Dat gebeurde vlak voor zijn huis in de oostelijke provincie Shandong. Vervolgens werd hij doorverkocht aan een familie in het midden van China, aldus het ministerie van Publieke Veiligheid. Er zijn nu twee verdachten opgepakt.

Vader Guo Gangtang nam na de ontvoering ontslag en ging op de motor op zoek naar zijn kind. Hij nam vlaggen mee met daarop foto’s van zijn vermiste zoon. Zijn verhaal diende als inspiratie voor de film Shi gu (Lost and love) uit 2015. De nu 51-jarige man hielp in de afgelopen jaren zeven families bij het terugvinden van ontvoerde kinderen.

Volledig scherm Vader, zoon en grootvader (r) tijdens de hereniging, afgelopen zondag. © RV

Dna-test

Dankzij een dna-test ontdekte de politie dat een 26-jarige leraar in de aangrenzende provincie Henan de vermiste Zhen was. Zijn familie werd zondag ingelicht en vervolgens werd zo snel mogelijk een ontmoeting geregeld. Het ministerie van Publieke Veiligheid heeft vandaag beelden vrijgegeven waarop te zien is dat de ouders huilend hun zoon knuffelen.

Volledig scherm Vader tijdens zijn zoektocht. © RV

De familie Guo is een van de vele families die sinds de jaren tachtig het slachtoffer werden van kinderontvoeringen. Na de invoering van de eenkindpolitiek wilden veel koppels graag zonen en verdwenen in heel het land baby’s, van wie een deel nog altijd niet is teruggevonden. Sinds de lancering van een dna-database in 2016 zijn meer dan 2600 kinderen herenigd met hun biologische ouders. Op het onderwerp heerst in China nog steeds een taboe.

Volledig scherm Guo Zhen (m) met zijn vader en moeder. © RV

