Chinese wolkenkrabber te koop op veiling: 70 miljoen euro

De wolkenkrabber is 156 meter hoog, telt 39 verdiepingen en staat in het noorden van Shanxi, een provincie ten zuiden van hoofdstad Peking. Het gebouw heeft een oppervlakte van 76.000 vierkante meter en zal vanaf 2 januari te koop aangeboden worden op de online marktplaats Taobao. Voor een kleine 70 miljoen euro wordt het gebouw van de hand gedaan.



De bouw van de wolkenkrabber begon in 2006. In 2011 had hij klaar moeten zijn, maar de ontwikkelaar raakte in financiële problemen, waardoor het gebouw in beslag genomen werd door de rechtbank van Shanxi. Het gebouw is dan ook niet volledig afgewerkt.