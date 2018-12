Chirurg test 'eigen' implantaat uit op tientallen patiënten

Justitie vervolgt een Belgische chirurg die bij tientallen patiënten een niet-gekeurd implantaat heeft ingebracht. P.R.F. had de hydraulische mergnagels - een implantaat om gebroken botten vast te zetten- zelf mee ontwikkeld en wilde zijn nieuwe technologie uittesten. Alleen had hij daarvoor geen toestemming.

Het Brugse gerecht heeft ontdekt dat de chirurg tussen 2008 en 2011 bij een groot aantal patiënten in het Universitair Ziekenhuis Leuven een ongekeurde mergnagel implanteerde. Volgens de Belgische krant De Tijd zou het om vijftig tot honderd mensen kunnen gaan of zelfs nog meer. Bovendien waren er in de jaren dat P.R.F. het implantaat gebruikte meerdere incidenten bij patiënten, aldus de krant, maar dat kan het parket niet formeel bevestigen. ,,Wij hebben geen klachten ontvangen’’, zegt woordvoerder Johan Lescrauwaet.

Het is goed mogelijk dat er inmiddels niemand meer rondloopt met de ongekeurde mergnagel - de pin is veelal tijdelijk. Het implantaat werkt als een beugel voor botten: zodra alles genezen is, haalt de dokter de pin weg.

Uittesten

Aan agenten zou P.R.F. verklaard hebben dat hij zijn implantaat wilde uittesten in de praktijk. De chirurg was zelf betrokken bij de ontwikkeling van de hydraulische mergnagels en voerde ze via een Brugs bedrijf in uit Zwitserland.



In België mogen artsen mogen alléén medische producten zonder CE-label gebruiken als het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) daarvoor toestemming geeft, bijvoorbeeld om een medische proef te doen. Maar die toestemming had de arts niet. Bovendien moeten patiënten ervan op de hoogte gesteld worden dat ze dienen als 'proefkonijn'. Ook dat gebeurde, voor zover bekend, niet.

Het opsporingsonderzoek zit nu in een eindfase. Dat betekent dat de arts en de Brugse importeur binnenkort gedagvaard zullen worden. P.R.F. is momenteel diensthoofd in een Brussels ziekenhuis. Wanneer het proces precies zal starten, is nog niet bekend.

Misstap

Het UZ Leuven ontdekte al in 2011 dat een arts met implantaten zonder officieel CE-keurmerk werkte. Dat is een kwaliteitslabel dat bewijst dat een product aan alle Europese normen en richtlijnen voldoet. De man werd daarop ontslagen, maar het ziekenhuis diende geen strafklacht in. ,,Het is jammer dat de misstap van één arts de reputatie van het hele ziekenhuis aantast’’, zeggen bronnen binnen het UZ. ,,Er waren al langer klachten over de betreffende arts. Collega’s stelden zich vragen bij zijn voorschrijfgedrag. Zo kreeg een patiënt die niet op z’n been mocht steunen een brace voorgeschreven waarmee dat wél ging. Je voelde dat er iets niet klopt - had hij misschien een deal met de leverancier van die braces? Maar om iemand te ontslaan heb je natuurlijk bewijs nodig. Toen bleek dat hij ongekeurde implantaten gebruikte, heeft het UZ dat meteen gedaan.’’