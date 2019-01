Christina casht met kunstveiling: ruim 6 miljoen voor Rubens, 8 miljoen in totaal

Het was een zeer lucratieve veilingdag voor de jongste zus van prinses Beatrix. Met de 13 oude meesters die ze vandaag in New York liet verkopen, strijkt ze ruim 8 miljoen euro op. Daar moeten de veilingskosten van Sotheby's nog wel af.

Museumdirecteuren zijn ontstemd over het feit dat zij niet gekend zijn in de voorgenomen verkoop. Particuliere kunstverzamelaars in Nederland bieden oude meesters doorgaans eerst aan de musea aan, als ze tot verkoop overgaan. ,,Wie direct naar een veiling stapt, op dit internationale niveau, is alleen maar uit op de hoofdprijs. Dit is niet de koninklijke weg’’, moppert Sjarel Ex, de directeur van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. D66-Kamerlid Salima Belhaj heeft Kamervragen aan premier Rutte gesteld over de verkoop.