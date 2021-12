Clarissa Ward deed verslag in Kaboel: ‘Ik wil geen gedoe over een hoofddoek’

Het zoomgesprek met de druk bezette CNN-vedette gaat over die indrukwekkende week vanuit Afghanistan. In een zwart gewaad deed ze als een van de laatste westerse journalisten live verslag van de ontreddering na het overhaaste vertrek van het Amerikaanse leger. Ward lijkt dan aangeslagen. ,,We worden aangeklampt door mensen die willen vluchten, maar voor een gewone burger is het simpelweg onmogelijk geworden om hier weg te komen”, zegt ze in de camera. ,,Iemand mag dan nog de juiste documenten hebben, het is gewoon te gevaarlijk. Het is een mirakel dat hier niet meer gewonden vallen.”