Clinton kreeg de kriebels van 'creep' Trump tijdens debat

,,Dit is niet ok, dacht ik'', zo herinnert Clinton zich. ,,Het was het tweede debat, en Donald Trump stond daar als een schaduw achter me. Twee dagen ervoor had de hele wereld te horen gekregen hoe hij pochte over het betasten van vrouwen. En nu stonden we daar op een klein podium en waar ik ook ging, hij bleef me volgen, bleef me aankijken en gezichten trekken. Het was zo ongelooflijk ongemakkelijk. Hij stond letterlijk te hijgen in mijn nek. Hij gaf me de kriebels.''