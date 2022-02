CNN-topman stapt op na verzwijgen affaire met collega: ‘Ik had het mis, ik vertrek’

Oud-do­cent universi­teit Los Angeles opgepakt na dreigend manifest

Een 31-jarige oud-filosofiedocent van de University of California in Los Angeles (UCLA) is opgepakt in de Amerikaanse staat Colorado nadat hij maandag een manifest van achthonderd pagina’s had rondgestuurd waarin hij dreigde met geweld en refereerde aan verschillende schietpartijen, waaronder die uit 2017 in Las Vegas en de Columbine-schietpartij uit 1999.

