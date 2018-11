Coach van Thousand Oaks-schutter: Hij was een wandelende tijdbom

De 28-jarige Long, die als schutter diende in Afghanistan, opende vorige week woensdag het vuur op de bezoekers van de The Borderline Bar & Grill in Thousand Oaks, Californië. De gelegenheid zat vol studenten en was de ontmoetingsplek voor veel overlevenden van de bloedige schietpartij in Las Vegas vorig jaar. Na elf kroeggangers en een politieagent te hebben doodgeschoten, sloeg Long de hand aan zichzelf.



Over het motief van de oud-marinier tasten de autoriteiten nog in het duister. Wel is duidelijk dat Long al vaker met de politie in aanraking kwam, wegens ‘afwijkend’ en ‘irrationeel’ gedrag. Hij zou aan een posttraumatische stressstoornis hebben geleden. Het vermoeden bestaat dat hij het op een ex-vriendin had voorzien, maar het onderzoek loopt nog en de politie sluit geen enkel motief uit.



Wat Colell, Cluke en anderen, waaronder de woedende moeder van een van Longs slachtoffers, verbaast, is het feit dat niemand het aan heeft zien komen. ,,Alle signalen waren er”, zegt de coach. ,,Het zijn niet het leger, videospelletjes of muziek die dit veroorzaken, maar onachtzaamheid van de autoriteiten.’’ Als de schoolleiding iets met de klachten had gedaan, had hij hulp kunnen krijgen, meent ze. ,,Dan waren twaalf onschuldigen nu niet dood geweest.’’