Cocaïne booming in Europa, helft komt via Antwerpen binnen

Europa wordt steeds meer overspoeld met drugs en met name cocaïne. Dat blijkt uit de meer dan één miljoen inbeslagnames van partijen illegale drugs in 2016 in de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen en Turkije. Voor cocaïne ging het alleen al in de EU om 98.000 inbeslagnames. Ook in 2016 zijn in de EU 1,3 miljoen mensen behandeld voor illegaal drugsgebruik.

Cocaïne is gemakkelijker te krijgen dan ooit, tegen stabiele prijzen en met bovendien de hoogste zuiverheid in tien jaar. Het is inmiddels de meest gebruikte illegale stimulerende drug in Europa, aldus het Europese drugsagentschap in zijn vanmorgen gepubliceerde jaarverslag. Ongeveer 2,3 miljoen jongvolwassenen (15 tot 34 jaar) gebruikten de drug het afgelopen jaar. Politie en douane wisten bij 98.000 inbeslagnames – 8.000 meer dan het jaar ervoor – 70,9 ton te onderscheppen, waarvan bijna de helft in België en dan met name Antwerpen.

De toename van het cocaïnegebruik blijkt ook uit de steeds meer toegepaste residuonderzoeken in afvalwater. Die wezen op een stijging van het cocaïnegebruik in 26 van de 31 onderzochte steden, met hoge scores voor België, Nederland, Spanje en Groot-Brittannië en lagere scores in Oost-Europa. Dat spoort met eerder onderzoek. Binnen Nederland scoort Amsterdam hoog en is het cocaïnegebruik in Utrecht en Eindhoven, tegen de trend in, de afgelopen twee jaar juist gedaald.

Zorgen

Het drugsagentschap ziet het Europese cocaïnegebruik al een paar jaar groeien, nu nog extra door de verhoogde cocaïneproductie in Latijns-Amerika, aldus directeur Alexis Goosdeel. Hij maakt zich zorgen omdat steeds meer mensen voor het eerst voor cocaïnegebruik worden behandeld, wat ook al duidt op groei in het aantal gebruikers.

Bij de presentatie van het jaarverslag vanmorgen noemde Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos de drugsmarkt ‘zeer dynamisch en wendbaar en daarom des te gevaarlijker’. Dat komt ook doordat veel drugshandel via internet (en darknet) verloopt.

Europa is al langer een grootimporteur van drugs uit Latijns-Amerika, West-Azië en Noord-Afrika (cannabis), maar slaat zelf als producent ook geen gek figuur. Productie dichtbij de ‘markt’, vooral van synthetische drugs, heeft economische voordelen maar verkleint ook het risico op ontdekking omdat er geen grenspassages nodig zijn.