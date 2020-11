Cocaïnesmokkellijn opgerold naar belangrijkste Europese zeehavens: 45 arrestaties, invallen in zes landen

VIDEO Hardloper die hondje Dribbel neerstak nu zelf met de dood bedreigd

23 november ‘Moordenaar! Psychopaat! Ik hoop dat iemand in uw beide knieschijven schiet.’ De hardloper die vorige week hondje Dribbel doodstak in het Belgische Waasmunster is opgejaagd wild. Op sociale media is een heksenjacht ontstaan en worden de naam en foto van de man massaal verspreid, samen met zijn adres en telefoonnummer. De 43-jarige man, een bekende ultraloper, deed aangifte en de politie patrouilleert uit voorzorg bij zijn woning.