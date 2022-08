Code rood: vulkanische uitbarsting aan de gang op IJsland

met videoOp IJsland vindt op dit moment een vulkanische uitbarsting plaats, niet ver van de plek bij de berg Fagradalsfjall waar vorig jaar een vulkaan zes maanden lang actief was. Op beelden is te zien dat lava uit een spleet in de grond komt.

De uitbarsting is op het zuidwestelijke schiereiland Reykjanes, zo’n 40 kilometer buiten hoofdstad Reykjavik. Er was de afgelopen dagen veel seismische activiteit. Volgens de Noorse meteorologische dienst zijn er sinds zaterdag ongeveer tienduizend aardbevingen in het gebied geregistreerd.

Code rood

De burgerbescherming op de eilandstaat vraagt mensen voorzichtig te zijn en niet in het gebied te komen, melden lokale media. Inmiddels is code rood afgegeven, wat betekent dat vliegtuigen niet over het gebied mogen vliegen. Wel zijn er wetenschappers onderweg met een helikopter om de situatie te beoordelen, laat het Icelandic Meteorological Office weten. Voor de uitbarsting van vorig jaar was het bijna achthonderd jaar geleden dat op Reykjanes een vulkaan actief was. Het gebied is een vulkanische hotspot die vorig jaar duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland trok.

In 2010 zorgde een andere vulkaan - Eyjafjallajokull - voor enorme hinder in Europa. Door de enorme aswolk werden toen zo'n honderdduizend vluchten geannuleerd en honderden IJslanders moesten hun huizen gedwongen verlaten. De verwachting is nu dat deze uitbarsting niet tot deze proporties zal leiden.

Volledig scherm Vulkanische uitbarsting IJsland © Mbl.is/webcam