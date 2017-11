Colombia en VN gaan boeren helpen bij stoppen met coca-plantages

Schutter Las Vegas had afgelopen jaren veel geld verloren

8:09 Stephen Paddock, de schutter van het bloedbad in Las Vegas, had de afgelopen jaren veel geld verloren. Dat zou 'een doorslaggevende reden' kunnen zijn waarom hij besloot om vanuit zijn hotelkamer het vuur te openen. Dat heeft sheriff Joseph Lombardo in een interview gezegd.